Büro in Erkelenz : Frauenberatungsstelle nimmt die Arbeit auf

Büro in Erkelenz

Erkelenz Die Beratungsstelle soll Anlaufpunkt für Frauen in verschiedensten Problemlagen sein. Die beiden Sozialarbeiterinnen Simone Dietz und Katharina Wenzel möchten den Frauen Mut machen und sie begleiten.

(RP) Um flächendeckende Hilfe für Frauen im Kreis Heinsberg anzubieten, nimmt die Frauenberatungsstelle des Kreises an diesem Donnerstag zum 1. Oktober an der Aachener Straße 21 in Erkelenz ihre Arbeit auf.