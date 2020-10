Beratungsstelle in Erkelenz : Frauen in Problemsituationen auffangen

Erkelenz Seit dem 1. Oktober gibt es in der Erkelenzer Innenstadt die allgemeine Frauenberatungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer. Dort gibt es bereits nach kurzer Zeit viel zu tun.

Für Hilfe suchende Frauen sind die beiden Beraterinnen Simone Dietz und Katharina Wenzel vor Ort in der Beratungsstelle an der Aachener Straße 21. Schon vom ersten Tag an war ihre Unterstützung gefragt. „Die Frauen, die zu uns kommen, stammen aus allen Schichten. Und sie kommen mit ganz unterschiedlichen Problemstellungen zu uns. Was sie eint: Sie alle stehen an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht“, erzählen die beiden Beraterinnen übereinstimmend. Sie betonen auch: „Wenn wir davon sprechen, dass darunter Frauen sind, die täglich Gewaltsituationen erleben, dann muss das nicht unbedingt die physische Gewalt sein. Gewalt zeigt sich in verschiedenen Ausprägungen.“ Heißt konkret: Gewalt kann sich auch psychisch zeigen, auch ökonomisch, wenn die Frau etwa in finanzielle Abhängigkeit geraten ist. Und mittlerweile hat auch die Gewalt in digitaler Form, beispielsweise durch soziale Medien, vielfach an Fahrt aufgenommen. Karoline Steffens führt dabei aus: „Insgesamt kommen die Frauen mit einem enormen Leidensdruck zu uns. Sie sind durcheinander, unsortiert, was bedeuten kann, ihre Gefühle neben überhand.“