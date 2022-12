Diskussion in Erkelenz Frauen sollen bei Straßennamen stärker berücksichtigt werden

Der jetzt getroffene Beschluss des Hauptausschusses hat allerdings keine direkte Konsequenz, weswegen er in der Beratung zu einer kurzen Diskussion führte. Einigen Ratsleuten war nicht klar, warum über einen Sachverhalt abgestimmt werden sollte, der nichts an der derzeitigen Situation verändere. Denn die Benennung von Straßen liegt in Erkelenz traditionell fest in der Hand der Bezirksausschüsse. Diese kennen sich in den Orten schließlich besser aus als Verwaltung und Stadtrat und geben daher bei neuen Straßen stets Empfehlungen für einen Namen an den Rat, der diesen in aller Regel auch folgt. Vorschläge, die in der Stellungnahme abgelehnt werden, sind beispielsweise Benennungen nach Personen, die noch nicht verstorben oder die besonders schwer auszusprechen oder zu schreiben sind. Wie die Bezirksausschüsse mit der Empfehlung nun umgehen, bleibt abzuwarten.