In Erkelenzer Innenstadt Frau wird Opfer von sexueller Belästigung

Ihr kam ein Mann entgegen, der etwas auf der Schulter trug. Da es auf die Frau so wirkte, als habe der Mann eine Frage, zog sie die Kopfhörer herunter. Sie konnte jedoch nicht verstehen, was der Unbekannte sagte oder in welcher Sprache er das tat, da er zu undeutlich sprach. Stattdessen trat der Unbekannte näher an die Frau heran und versuchte plötzlich unvermittelt, sie zu küssen. Die Frau wollte das nicht. Als sie sich wegdrehen wollte, fasste er allerdings in Richtung ihres Bauches und versuchte offensichtlich, ihr Shirt hochzuziehen. Der Frau gelang es aber, den Arm des Mannes wegzuschlagen. Dieser fing daraufhin lediglich an zu lachen. Zwei Frauen, die den Vorfall offenbar beobachtet hatten, kamen ihnen entgegen.