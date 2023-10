Betrüger an Erkelenzer Haustür Angeblicher Mitarbeiter des Wasserwerks bestiehlt Frau

Am Montag hat ein bislang Unbekannter, der sich als Mitarbeiter des Wasserwerks ausgab, eine ältere Frau bestohlen. Zwischen 13 und 14 Uhr klingelte der Mann am Schulring am Haus der Seniorin. Er teilte mit, dass auf der gesamten Straße derzeit Arbeiten durchgeführt würden und er daher die Wasseranschlüsse kontrollieren müsse.