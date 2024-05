Fahrerflucht in Erkelenz Frau fährt zwei Mädchen an und verletzt sie leicht

Am Maifeiertag, 1. Mai, ereignete sich auf der Krefelder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. Gegen 16 Uhr waren zwei Mädchen mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg der Krefelder Straße in entgegengesetzter Richtung vom Schulring kommend in Fahrtrichtung Zehnthofweg unterwegs.