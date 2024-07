Auf der L19 Frau bei Autounfall verletzt

Auf der L19 in Höhe Holzweiler kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen. Laut Angaben der Polizei befuhr eine der Frauen in ihrem Ford die L19 in Richtung Erkelenz, als bei Holzweiler eine weitere Fahrzeugführerin auf die L19 einbiegen wollte. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Ford und es kam zum Unfall. Die Ford-Fahrerin wurde verletzt und in eine Klinik gebracht.