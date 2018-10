Erkelenz: Französischer Markt in Erkelenz

11. Auflage des beliebten Marktes : Franzosenmarkt mit viel Genuss vor Ort

Spezialitäten aus Frankreich gibt es am letzten Oktober-Wochenende in Erkelenz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Der Französische Markt in Erkelenz lockt die Besucher vom 26. bis 28. Oktober in die Innenstadt. Viel Kulinarisches, von Champagner bis Nougat, aber auch wieder der beliebte Ententreff – dieses Mal mit neuem Standort – sind dabei.

Von Anke Backhaus

Wenn das Alte Rathaus am Markt in weißes, blaues und rotes Licht getaucht wird, dann kündigt sich der Französische Markt an. Von Freitag, 26. Oktober, bis Sonntag, 28. Oktober, sind wieder die original französischen Händler zu Gast in Erkelenz. Der Markt, den der Erkelenzer Gewerbering federführend organisiert, findet bereits zum elften Mal statt.

„Die Besucher des französischen Marktes suchen sich ihre Produkte genau aus, sie schätzen den kleinen, aber feinen Markt“, sagt Helmut Dahlen vom Gewerbering Erkelenz. Er ist der Hauptorganisator des Französischen Marktes. Er betont: „Es geht nicht um die Größe des Marktes beziehungsweise die Menge der Marktbeschicker – es kommt vielmehr auf die Produkte an.“ Damit meint er all die Delikatessen, welche die waschechten französischen Händler mit nach Erkelenz bringen. In der Regel ist das, was angeboten werden wird am letzten Oktober-Wochenende, in den üblichen Lebensmittelgeschäften nicht erhältlich.

Freuen sich auf den Französischen Markt in Erkelenz (v.l.): Nicole Stoffels vom Stadtmarketing, Helmut Dahlen vom Gewerbering und Veit Luxem von Sponsor Volksbank. Foto: Anke Backhaus

INFO Mit verkaufsoffenem Sonntag Der Französische Markt findet am Freitag, 26. Oktober, 9 bis 19 Uhr, Samstag, 27. Oktober, 10 bis 19 Uhr, und Sonntag, 28. Oktober, 11 bis 18 Uhr, am Alten Rathaus statt. Am verkaufsoffenen Sonntag laden die Erkelenzer Händler von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein. Der übliche Freitagswochenmarkt findet zwar statt, zieht aber auf den Franziskanerplatz um.

Champagner, Crémant und Wein, Croissants und bretonische Biscuits, Nougat aus Montelimar, Seifen und Lavendel, Käse-Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Frankreichs, Wurst-Spezialitäten, Oliven, Pasteten – der Markt zeigt die Vielfalt des Nachbarlandes auf. Und: „Dieses Mal wird es in Erkelenz französisches Bier geben“, kündigt Helmut Dahlen an. Im Angebot sein werden auch Fleur-de-Sel-Produkte der Firma „Sel la Vie“.

Der Haupttag ist der Sonntag, dann sind auch die Weinhandlung Vintage, Fisch Lemmen, das Café Klinkenberg, die Creperie Paularei, die Fleischerei Rösken und Obst und Gemüse Schurf aus Erkelenz dabei und ergänzen das gastronomische Angebot. Vor Ort sein werden zusätzlich ein Citroen, Baujahr 1965, der Firma Flammstein mit französischen Spezialitäten sowie Vannerie-Korbwaren. Erstmals zu Gast in Erkelenz ist die Essenerin Martina Lauf, die ihre Raclette-Küche vorstellen wird. Französische Chansons spielen während des Markttages derweil Thomas Dorst und seine Tochter auf dem Akkordeon.

Neu ist, dass der beliebte Ententreff einen neuen Platz bekommt. Um den Weg zwischen den kultigen Autos und dem Markt deutlich zu verkürzen, werden die Autos auf dem Marktparkplatz ausgestellt sein und nicht mehr auf dem Franzsikanerplatz. Möglicherweise fehlen wird jedoch die Boulebahn, die es in den vergangenen Jahren stets gegeben hat.