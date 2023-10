Deutscher Schulpreis Erkelenzer Franziskusschule hofft auf begehrte Auszeichnung

An diesem Donnerstag werden in Erkelenz viele Menschen die Daumen drücken: Ab 12.15 Uhr wird in Berlin der Deutsche Schulpreis verliehen. Die von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung zusammen mit der ARD und der Zeit-Verlagsgruppe vergebene Auszeichnung wird an Schulen verliehen, die eine herausragende pädagogische Praxis an den Tag legen. Und zu den 15 Schulen, die es ins Finale geschafft haben, zählt auch die Franziskusschule aus Erkelenz.