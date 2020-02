Besonderes Projekt in Erkelenz : Grundschüler als Lehrer für Mitschüler

Besonderes Projekt in Erkelenz

Emilia (8) als kleine Lehrerin: Die Schülerin der Klasse 2c der Franziskus-Schule in Erkelenz hat sich mit Schneeleoparden beschäftigt. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Lernen durch Lehren: Wie an der Franziskus-Schule ein besonderes Projekt als Instrument der Begabtenförderung greift.

Sie geht von Tisch zu Tisch und sieht genau nach, ob die Schüler auch alles richtig aufgeschrieben haben. Das, was sonst Klassenlehrerin Anna Gromotka Tag für Tag erledigt, übernimmt in dieser Unterrichtsstunde der Klasse 2c der Franziskus-Schule am Zehnthofweg die achtjährige Emilia Krumm, Schülerin dieser Klasse. Und Emilia macht das sehr souverän. Dass sie als kleine Lehrerin vor der Klasse steht, begeistert übrigens auch Schulleiterin Hedwig Michalski, die die Stunde aufmerksam verfolgt. Das Thema: Schneeleoparden.