Erkelenzerin sammelt Erfahrungen in Ecuador : Mit 18 Jahren die Welt entdecken

Mit 15 Jahren war Franziska Gedak als Austauschschülerin ein Jahr lang in Patagonien in Argentinien. Foto: Gedak

Erkelenz Franziska Gedak bestreitet ein Freiwilliges Soziales Jahr in Ecuador. Die Arbeit im Armenviertel, in dem sie auch bei einer Familie leben wird, soll die 18-Jährige auf ihr Theologiestudium vorbereiten. Sie will mit Optimismus in die Welt hinaus, um zu helfen.

Den 9. August hat sich Franziska Gedak aus Geneiken ganz dick in ihrem Kalender angestrichen. An diesem Tag startet für die frisch gebackene Abiturientin des Cusanus-Gymnasiums der Flug, der sie von Frankfurt über Bogota in Kolumbien nach Quito bringt. Von der Hauptstadt Ecuadors ist es dann nur ein Katzensprung bis zur größten Stadt des Landes, Guayaquil.

Die erst seit Juni 18-Jährige begibt sich weder auf eine Urlaubsreise noch für ein Auslandsstudium dorthin. Sie will dort ein einjähriges Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. In einem Armenviertel von Guayaquil will Franziska Gedak bei einem Projekt, das von der Deutschen Pfadfinderschaft und Adveniat durchgeführt wird, in der Jugendarbeit tätig werden. Kinder und Frauen wird sie außerdem noch betreuen. Im Projekt Hogar de Christo stehen der Bau von Häusern im Armutsviertel, die Ausbildung von Frauen für eine Selbstständigkeit sowie Schule und Programme für Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Hinzu kommt jetzt noch ein Flüchtlingsprogramm für Menschen vor allem aus Venezuela.

Franziska Gedak liest, um sich auf Ecuador vorzubereiten. Foto: Lehmkuhl

Info Beständige Kontakte in der ganzen Welt Pragmatisch hat Familie Gedak das Zimmer ihrer Tochter einer Austauschschülerin aus Indien überlassen, als Franziska in Argentinien weilte. Der Kontakt zu dieser indischen Schülerin besteht ebenso noch wie der zur argentinischen Gastfamilie. Im letzten Jahr besuchte die komplette Familie Gedak die Schülerin in Indien. Eine weitere Reise nach Argentinien ist wie die nach Ecuador nicht ausgeschlossen.

Mehrere Aspekte kommen zusammen, warum es die junge Frau ausgerechnet in den Andenstaat und zu diesem Projekt hinzieht. „Ich wollte immer schon raus, die Welt entdecken, Menschen kennenlernen und ihnen helfen“, sagt sie. Bereits mit 15 Jahren war sie als Austauschschülerin ein Jahr lang in Patagonien in Argentinien. „Da war für mich klar, dass ich wieder nach Südamerika wollte.“

Als langjähriges Mitglied des Erkelenzer Pfadfinderstamms, den sie mitgründete und in dem sie mittlerweile als Leiterin fungiert, stieß sie auf das Projekt der Pfadfinderschaft in Ecuador, für das sie nach einem aufwändigen und anstrengenden Bewerbungsverfahren ausgewählt wurde. Gemeinsam mit einem Jungen aus Hamburg wird sie nun in Guayaquil tätig werden. „Eine neue Erfahrung und zugleich ein erster Schritt in mein Berufsleben.“ Franziska Gedak will seelsorgerisch tätig werden und nach dem Studium der evangelischen Theologie entweder als Pfarrerin oder als Religionslehrerin arbeiten. Sie glaubt, dass das Soziale Jahr in Südamerika sie im Leben weiterbringen wird. „Ich muss wieder neu anfangen und werde wieder mit neuen Menschen neue Erfahrungen sammeln.“

Franziska Gedak, die auch Indien schon kennenlernen durfte, sagt von sich: „Ich wollte immer schon raus, die Welt entdecken.“. Foto: Gedak

Sprachprobleme hat sie nach ihrem Aufenthalt in Argentinien keine. Auf andere Probleme wurde und wird sie in Seminaren der Pfadfinderschaft vorbereitet. In Konfliktmanagement und Streitschlichtung gibt es Schulungen, auch hat sie bereits Kontakt aufnehmen können mit dem Projektleiter in Guayaquil. Ebenfalls weiß sie, wo sie unterkommen wird: bei einer Familie im Armenviertel.

Zuversichtlich und unvoreingenommen geht Franziska Gedak an die Aufgabe. Die Erfahrungen in Argentinien, das durch die Pfadfinderschaft geprägte Zusammengehörigkeitsgefühl und der Wunsch, seelsorgerisch für Menschen tätig zu werden, geben ihr den nötigen Optimismus.

Die Zeit bis zum Abflug wird ihr nicht lang werden. Es standen zunächst noch letzte Vorbereitungsseminare auf dem Programm. Dann nahm sie, nach einem privaten Abstecher nach Wien, noch an einem Sommerlager ihres Pfadfinderstamms teil und schließlich wartet sie noch auf einen besonderen Besuch: auf den Besuch von Renata, der Tochter der Gastfamilie aus Argentinien, die Anfang August vor ihrem Auslandssemester im Rahmen des Studiums in Paris zu einer Stippvisite zu den Gedaks nach Geneiken kommt.