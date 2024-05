Theater im Erkelenzer Cusanus-Gymnasium Kafkas „Verwandlung“ neu interpretiert

Wie auch schon im vergangenen Jahr zu den Aufführungen von „Alice im Anderland“ verwandelte sich das Atrium des Cusanus-Gymnasiums in Erkelenz auch in diesem Jahr wieder in einen Theatersaal. Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler des Theater-Projektkurses stellten am Wochenende ihr schauspielerisches Talent unter Beweis und zeigten den Zuschauerinnen und Zuschauern ein 60-minütiges auf dem im Jahre 1912 erschienenen Roman „Die Verwandlung“ von Franz Kafka basierendes, modern interpretiertes Stück, welches den Zeitgeist heutiger Generationen auf den Punkt bringt.