Seltene Auszeichnung : Franz-Josef Wirtz ist seit 75 Jahren Feuerwehrmann

Katzem Die Löscheinheit Katzem freut sich über eine ganz besondere Ehrung für Franz-Josef Wirtz. Satte 75 Jahre dient er bereits der Feuerwehr.

Es kommt nicht allzu oft vor, dass der Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen diese Urkunde ausstellt – für Oberfeuerwehrmann Franz-Josef Wirtz aus Katzem dürfte der Verband dies besonders gern gemacht haben: Seit 75 Jahren gehört er der Feuerwehr an, umso erfreuter war dann auch Stadtbrandinspektor Klaus Peters, der stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz, Wirtz diese seltene Auszeichnung überreichen zu dürfen. Wirtz erhielt die Sonderauszeichnung in Gold mit Urkunde und Anstecknadel.

Zur Jahresversammlung der Löscheinheit Katzem hatte Klaus Peters noch weitere Urkunden mitgebracht, denn diese Wehrleute wurden befördert: Anna Holzweiler (jetzt Oberfeuerwehrfrau), Thomas Vieten (Oberfeuerwehrmann), Laura Holzweiler (von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr überstellt und zur Feuerwehrfrau befördert). Ihr dankte Simon von der Ruhr, stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart für fünf Jahre Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr. Im Verlauf der Versammlung standen auch Vorstandswahlen an, so setzt sich der Vorstand zusammen: Vorsitzender Hans-Peter Luksch, stellvertretender Vorsitzender Rolf Weckauf, Schriftführer Oliver Sauer, stellvertretender Schriftführer Stefan Küpper, Kassierer Guido Moors, stellvertretender Kassierer Thomas Holzweiler, Gerätewart Markus Holzweiler, Beisitzer Artur Frentzen und Henrik Schleuter.