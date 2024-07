Ausstellung geplant Geflüchteten in Erkelenz ein Gesicht geben

„Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt – und hier haben die Menschen, die Zuflucht gesucht haben, noch nicht einmal einen Gemeinschaftsplatz. Ursprünglich wollten wir die Umstände dokumentieren, aber man findet sich schnell unweigerlich in einer Art Sozialarbeit wieder, weil man um Hilfe bei der Wohnungssuche oder andere Dinge gebeten wird“, sagt sie. Deshalb soll die Ausstellung der Ergebnisse noch in diesem Jahr an einem repräsentativen Ort stattfinden, an dem sie von möglichst vielen Menschen gesehen wird. Ob dann „attraktive Klischees“ zu sehen sein werden, die dabei helfen, Vorurteile abzubauen, oder schlicht die „elende Situation“ gezeigt werde, stehe noch nicht fest, erklärt Marius Müller.