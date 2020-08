Gewerbegebiet in Erkelenz : Bauarbeiten von Gipco IV schreiten zügig voran

30.000 Quadratmeter hat die Stadt an Unternehmen veräußert. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Erkelenz Das Gewerbegebiet GIPCO IV soll zu einer guten Adresse für Unternehmen werden. Die beiden Straßen sind nun offiziell benannt, zudem haben die ersten Unternehmen mit den Bauarbeiten begonnen.

Die beiden neuen Straßen im Gewerbegebiet GIPCO IV in Erkelenz haben mittlerweile offiziell ihre Namen erhalten: Bonner Straße und Amsterdamer Allee. „In jedem Fall eine gute Adresse für Unternehmen“, erklärt Bürgermeister Peter Jansen. Der erste Bau ist bereits in vollem Gang, weitere Firmen haben zu bauen angefangen oder planen für das nächste Jahr. Veräußert hat die Stadt bislang 30.000 Quadratmeter an mittelständische Unternehmen.

Die Erschließungsarbeiten für den Grundausbau Asphalt im GIPCO IV sind bereits im April abgeschlossen worden, so die Stadt Erkelenz, und lagen trotz einer kleinen wetterbedingter Verzögerung und trotz Coronakrise im Zeitplan. Der Starttermin (1. April) für private Bauvorhaben konnte eingehalten werden und wurde auch direkt vom ersten bauwilligen Unternehmen genutzt. Aktuell hat die Stadt knapp 30.000 Quadratmeter an mittelständische Unternehmen veräußert. Weitere Verträge befinden sich in der Abstimmung.

„Erfreulicherweise hat bisher keines der Unternehmen aufgrund der aktuell für viele schwierigen Zeit von seiner Kaufabsicht Abstand genommen “, so Bürgermeister Peter Jansen zufrieden. Und weiter: „Auch zieht die Nachfrage nach Grundstücken generell wieder an“, verweist er auf einen allgemein positiven Trend. „Viele Unternehmen ziehen aus der Pandemie ihre unternehmerischen Konsequenzen und erwägen die Rückverlagerung von Produktionsstätten und der Eigenproduktion von Zulieferteilen aus dem Ausland an den Standort Deutschland.“