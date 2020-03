Kommentar : Buch dokumentiert richtigen Entschluss

Erkelenz Ein neues Buch dokumentiert die Geschichte von Haus Hohenbusch in Erkelenz und steht synonym für die Arbeit des Fördervereins, der 20 Jahre alt wird.

Wer Haus Hohenbusch heute besucht, der mag nicht glauben, wie das einstige Kreuzherrenkloster in Erkelenz noch vor wenigen Jahrzehnten ausgesehen hatte. Es ist zu dem geworden, was als Kleinod bezeichnet werden kann, als schönes Fleckchen Erde oder als cooler Ort, wenn das „Electrisize Festival“ dort gastiert.

20 Jahre ist es her, dass in Erkelenz der richtige Entschluss getroffen worden war, Haus Hohenbusch in die fleißigen Hände eines Fördervereins zu geben. Es war zunächst über viele Jahre der Mannschaft um Heinz Küppers zu verdanken, der den Verein ins Leben gerufen hatte, dass das Gebäudeensemble wieder zum Leben erwachte. Und nun ist es seit einigen Jahren das Team um Frank Körfer, das diese Arbeit fortsetzt. Längst ist über Haus Hohenbusch noch nicht alles erforscht worden, gibt es dort immer noch viel Neues zu entdecken.