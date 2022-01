Umgestaltung der Innenstadt in Erkelenz : Förderbescheid für Grünring an Westpromenade ist da

Förderbescheid für Grünring an Westpromenade ist da

Umgestaltung der Innenstadt in Erkelenz

Sie halten die Pläne in den Händen, v.li: Stefan Heinrichs, Leiter Baubetriebs- und Grünflächenamt, Karin Jentgens, Citymarketing, Angsar Lurweg, Technischer Beigeordneter, Stephan Muckel, Bürgermeister, Susanne Jansen, Förderwesen, Michael Joos, Leiter Planungsamt. Foto: ssv/stadt erkelenz

Erkelenz Den Förderbescheid zur Umgestaltung des Grünrings hat die Stadt Erkelenz aus EU-Mitteln erhalten. Die Grünflächen, die sich an der Westpromenade vom Berufskolleg bis zur Erkelenzer Burg befinden, werden im Rahmen der innerstädtischen Umbaumaßnahmen aufgewertet.

Bereits im Jahr 2020 konnten Bürgerinnen und Bürger online insgesamt drei Konzepte für die Umgestaltung des Grünrings an der Westpromenade bewerten. Unter Berücksichtigung des allgemeinen Feedbacks der Bürgerinnen und Bürger ist ein Entwurf entwickelt worden, der die Vorzüge aller Konzepte enthielt. Diese Skizze war Grundlage für den Antrag auf Städtebaufördermittel.

Über die Pläne zur Umgestaltung wird der Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt (BBKU) am Mittwoch, 16. Februar, abstimmen. Nach dem Baubeschluss können dann die Details zur Umsetzung bekanntgegeben werden. Die Zuwendung erfolgt unter der Bedingung, dass die Umgestaltung des betreffenden Bereichs noch in diesem Jahr erfolgt und bis Mitte des Jahres 2023 abgeschlossen ist. Für den kommenden April ist ein Spaziergang durch den Grünring an der Westpromenade geplant, um Interessierten die anstehenden Änderungen zu erklären. Weitere Informationen folgen dazu noch.