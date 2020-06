Am alten Amtsgericht Erkelenz : So soll die Innenstadt aufgewertet werden

Erkelenz Im Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte ging es um die Fläche des Amtsgerichts. Der alte Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1985 und kann so nicht realisiert werden. Es soll nun ein so genanntes Kerngebiet errichtet werden, das mit Einzelhandel und Wohnen bestückt werden soll.

Mit dem Bebauungsplan für den Freiheitsplatz und die Atelierstraße stellte sich Michael Joos, der neue Leiter des Planungsamtes bei der Stadt Erkelenz, den Mitgliedern des Bezirksausschusses Erkelenz-Mitte in deren Sitzung vor. „Die Fläche beschäftigt die Stadt Erkelenz seit mindestens 2018“, sagte Joos und sprach damit den Bereich des alten Amtsgerichts an, welchem direkt gegenüber das Gebäude des neuen Amtsgerichts liegt.

Zwischenzeitlich, so Michael Joos weiter, habe es einen Investorenwettbewerb gegeben, der das Ziel verfolgt, die Innenstadt aufzuwerten und zu stärken. Der alte Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1985 und ermöglicht nicht alles, was nun gewünscht ist, führte der Planungsamtsleiter aus. „Nun soll ein so genanntes Kerngebiet her, das unter anderem mit Einzelhandel und Wohnen bestückt werden soll. Kerngebiet heißt, dass es eine große Ausnutzungszahl gibt, was bedeutet, die Fläche könnte zu 100 Prozent versiegelt sein. Das ist aber nicht das Ziel“, sagte Joos weiter. Geplant ist aktuell ein rund 16 bis 20 Meter hohes Gebäude, das Raum für etwa vier Geschosse bietet. Bei zwei Enthaltungen schloss sich der Bezirksausschuss den Plänen der Verwaltung an.