Erkelenzer Firma Solaranlagenbau im Turbomodus

Die Photovoltaik (PV) in Deutschland boomt schon seit vielen Jahren – mit auf den Zug springt jetzt auch ein junges Unternehmen aus Erkelenz. Die Firma Planville aus Golkrath, die in den vergangenen beiden Jahren entspanden war, verspricht den Aufbau und Netzanschluss von Solaranlagen innerhalb weniger Tage. „Wir können es an einem Tag schaffen, die Anlage anzuschließen und den Netzantrag zu erledigen – das schafft sonst keiner“, sagt Nikolas Hermanns selbstbewusst. Gemeinsam mit seinem Freund René Fiebig hat der Elektroingenieur und Informatik-Spezialist das Unternehmen gegründet.