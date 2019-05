Finale in Schwanenberg : Die Jugendlichen haben eine Botschaft

Vier Jurymitglieder und Moderator Pfarrer Robin Banerjee freuen sich auf „Jugend predigt“, ausgetragen in der evangelischen Kirche Schwanenberg. Foto: Speen

Erkelenz Der zweite Predigtwettbewerb für junge Menschen aus dem Kreis Heinsberg hat seine Finalrunde am Samstag, 25. Mai, in der evangelischen Kirche in Schwanenberg. Fünf Jugendliche sind aus 34 Einsendungen ausgesucht worden.

Fünf junge Menschen, 15 und 16 Jahre alt, treten in einem Predigtwettstreit gegeneinander an, hoffen, die Jury und ihr Publikum zu erreichen mit dem, was sie über Gott, Bibel und Gemeinschaft zu sagen haben. Samstagabend geht „Jugend predigt“ im Kreis Heinsberg in die zweite Runde. Erneut haben sich mehr als 30 Menschen zwischen 14 und 20 Jahren beworben, von denen es fünf in die Endrunde geschafft haben.

„Unter den Einsendungen waren viele verheißungsvolle Texte, aber nicht alle waren abgeschlossen“, berichtet der evangelische Pfarrer Robin Banerjee, in dessen Kirche in Schwanenberg der diesjährige Wettbewerb ausgetragen wird. „Ausgesucht worden sind fünf Finalisten nach Aufbau, Rede und Message.“ Was Friederike Lambrich, Pfarrerin aus Lövenich und Jurorin, besonders an allen Einsendungen gefallen hat, ist, „dass sie persönlich sind. Da will mir jemand etwas erzählen und verwendet nicht irgendwelche Allgemeinplätze“, habe sie bei der Vorauswahl gespürt. Nach dem Abend dürfe niemand mehr sagen, die Jugend habe keine Botschaft, findet Juror Sebastian Walde.

Info Jurystimmen und Publikumsvoting Das Predigt-Finale findet am Samstag, 25. Mai, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche am Schwanenberger Markt statt. Die Jury besteht aus den Theologen Titus Reinmuth, Friederike Lambrich, Sebastian Walde und Dirk Riechert sowie dem Jugendjurymitglied Marie Eigelshoven, die in der Gemeinde Schwanenberg in Jugendchor und Theaterprojekten aktiv ist. Eine weitere Stimme wird aus dem Publikumsvoting gewonnen. Der Preis für den Sieger wird neben einem Preisgeld sein, seine Predigt in einem Rundfunkgottesdienst am 7. Juli, 10 Uhr, aus der Schwanenberger evangelischen Kirche noch einmal vortragen zu dürfen. An diesem Tag ist dort auch der Erkelenzer Diakonietag.

Teilnehmen werden am Samstag ab 18 Uhr Philip Bird, Veronika Minz, Julia Stark, Kim Westermann und Jonas Weuthen. Beworben hatten sich Jugendliche von beiden Erkelenzer Gymnasien, vom Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Wegberg und von der Realschule Heinsberg. Predigen dürfen die Finalisten jeweils fünf Minuten. Zwischendurch singt der Jugendchor der Evangelischen Gemeinde Schwanenberg und musizieren Norbert Winzen und Lisa Schlipper, der Gitarrist der Band „beets’n’berries“ und eine ehemalige Schülerin des Cornelius-Burgh-Gymnasiums. Nach den Predigten gibt es eine Juryphase, in der jeder Juror zu jedem Wettbewerbsbeitrag eine Minute lang begründet, was ihm gefallen hat. „Das machen wir, um alle Teilnehmer wertzuschätzen“, erklärt Banerjee und ergänzt, was beim zweiten „Jugend predigt“ neu ist: „Es wird ein Publikumsvoting geben, das die Wertigkeit eines Jurors besitzt.“ Davon verspricht sich Juror Dirk Riechert, Sozial- und Gemeindepädagoge, „dass die Besucher diesen Abend von Beginn an anders erleben als reine Zuhörer“. In dieser Woche werden die Teilnehmer von den Juroren auf Samstagabend vorbereitet, wozu am Freitag gehört, dass sie in der Kirche am Schwanenberger Markt üben, zu sprechen und zu agieren.