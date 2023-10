Erkelenzerin dreht Spielfilm Dem Traum ein Stück näher

An der Wunscherfüllung wirken viele mit: Freunde und Sponsoren aus Erkelenz ebenso wie Laienschauspieler aus der Region, die noch einmal gecastet werden. Mit einem geringen Etat will die Produktionsgesellschaft auskommen und hofft auf weitere Unterstützung aus der Region. „Es muss nicht immer Geld sein“, sagt Hartogs. An 30 Drehtagen werde ein Team von rund 15 Akteuren permanent in Erkelenz sein, hinzu kommen tageweise 20 Darsteller. Alle müssen untergebracht, transportiert und versorgt werden. Bereits am Januar werden Jansen, Hartogs und Eder in Erkelenz mit den Vorbereitungen für die Dreharbeiten beginnen. „Wir suchen die Orte und erproben die technischen Möglichkeiten.“ Insbesondere aber suchen sie nach dem so genannten „Hauptmotiv“, nach dem Ort, an dem die meisten Szenen spielen. „Wir brauchen eine Drei-Zimmer-Wohnung, in der wir sechs Wochen lang drehen können“, meint Jansen. Wichtig für das Fundament von „Sechswochenamt“ war die Gründung des gemeinnützigen Fördervereins Kunst-Freiheit-Film. Dieser ist nun in der Lage, Förderern Spendenquittungen auszustellen.