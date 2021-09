Jörg Nießen liest in Erkelenz aus neuem Buch : Von Rentnern auf Drogen und Katzen in der Kläranlage

Erkelenz Bestsellerautor Jörg Nießen veranstaltete in Hohenbusch eine Lesung für den guten Zweck. Seine Anekdoten aus dem Feuerwehralltag brachten die Zuschauer regelmäßig zum Lachen.

Mehr als 3000 Euro kamen zusammen, die der 46-Jährige dem Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung zukommen lässt. „Einsätze, die jeden Retter verzweifeln lassen“, so der Untertitel seines neuen Buchs, hat Jörg Nießen schon häufig erlebt. Und so berichtete er seinen Zuhörern, was seinen Berufsalltag ausmacht – wie immer verfremdete er dabei die beteiligten Personen. Etwa die über 90-jährige Frau Simons, die allein in ihrem Bungalow lebt und versehentlich den Hausnotruf ausgelöst hat, aber alles andere als erfreut ist und starken Widerstand leistet, als das achtköpfige Hilfsteam plötzlich an ihrem Bett steht und sich nach ihrem Befinden erkundigt. Die Kaufmanns, ein älteres Ehepaar im gestreiften Partnerlook, haben gemeinsam Drogen konsumiert, bunte Pillen, so genannte „Legal Highs“, die es im Internet gibt. Jetzt erwarten sie, dass die herbeigerufenen Notfallsanitäter mit den beiden Labradoren Biff und Bob Gassi gehen und geben klare Arbeitsanweisungen: „Wir gehen ins Bett, Sie passen die ganze Nacht auf uns auf.“ Eine beinahe schon freundschaftliche Atmosphäre ist ihr Entgegenkommen: „Wir können uns gern duzen. Schließlich werden wir die Nacht zusammen verbringen.“