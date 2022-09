In Erkelenz : Feuerwehrleute beenden ihre Grundausbildung

Erkelenz Nach 220 Ausbildungsstunden haben 23 künftige Einsatzkräfte ein sehr wichtiges Etappenziel auf der Feuerwehr-Karriereleiter erreicht.

Malte Ammernick, der stellvertretende Leiter der Erkelenzer Feuerwehr, ist für den Fachbereich Ausbildung zuständig. Der Stadtbrandinspektor rechnete vor: „220 Ausbildungsstunden standen auf dem Plan – abends nach der Arbeit oder auch am Wochenende, denn die Einsatzkräfte führen ihren Dienst ehrenamtlich aus. Und hinter ihnen stehen Familien, die das alles mittragen.“ Ammernick lobte den Ablauf der langen Ausbildung, die Teilnehmer und die Ausbilder. Jeder weiß: Das Wissen ist jetzt vorhanden, in den einzelnen Löscheinheiten und besonders in den Einsätzen wächst künftig die Erfahrung. Da hörte auch Bürgermeister Stephan Muckel genau hin, er sagte dann: „Feuerwehr ist kein normales Hobby. Ihr leistet Dienst am Menschen, an Tieren, an Dingen. Haupt- und Ehrenamt arbeiten hier Hand in Hand.“ Thomas Steinbusch, der Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes, sah im Abschluss der Ausbildung „den ersten Schritt in einer langen Karriere bei der Feuerwehr“.