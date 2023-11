Ehrung fürs Ehrenamt Erkelenzer Feuerwehr zeichnet 78 Kameraden aus

„Die Feuerwehr ist eine Institution in den Orten und Gemeinschaften“, sagte Vaehsen. „Es wird angepackt, geholfen und gerettet, und zusätzlich sind die Kameraden stark an der Gestaltung des Ortslebens beteiligt.“ Direkt an seine Kameraden richtete er folgende Worte: „Ihr steht und standet für eure Mitbürger in eurer aktiven Dienstzeit an 365 Tagen im Jahr, täglich an 24 Stunden bereit. Ihr habt immer unentgeltlich und uneigennützig geholfen, dabei eure eigene Interessen zurückgestellt und oft genug ein Risiko für Leib und Leben in Kauf genommen“, sagte Vaehsen.