Geehrt und ausgezeichnet : Ehrenamt mit besonderer Bedeutung

Zum 31. Mal zeichnete die Feuerwehr Erkelenz langjährige Wehrleute mit den Ehrenzeichen in Gold und Silber des Landes NRW aus. Überreicht wurden die Ehrenzeichen von Bürgermeister Peter Jansen (3.v.l.), Wehrleiter Helmut van der Beek (3.v.r.) und seinen Stellvertretern Klaus Peters (r.) und Patrick Pistel (2.v.r.). Foto: Ruth Klapproth

75 Einsätze in 2007 und 478 Einsätze im Jahr 2019 – bei der Jahresehrung der Erkelenzer Feuerwehr legte Wehrleiter Helmut van der Beek Zahlen vor, die nachdenklich stimmten. Geehrt wurden nun sieben Wehrleute, die ihren Dienst neben Beruf und Freizeit ehrenamtlich tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus

349 Feuerwehrleute gibt es in Reihen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz – und sie haben mit Blick auf die Statistik der Jahre 2007 bis 2019 immer mehr zu tun bekommen. „Waren es 75 Einsätze in 2007, verzeichnen wir bis zum 13. Dezember 2019 bereits 478 Einsätze.“ Helmut van der Beek, der Leiter der Erkelenzer Feuerwehr legte bei der 31. Jahresehrung der Wehrleute beeindruckende Zahlen vor. Er begründete dies so: „Damals ist man noch selbst hingegangen und hat einen kleinen brennenden Mülleimer mit einem Eimer Wasser gelöscht. Heute wird dafür die Feuerwehr gerufen.“ Van der Beek bezog sich damit auf die Selbstverständlichkeit, mit der viele Menschen heute die Existenz einer Feuerwehr betrachten. Aber: Zum Großteil (und vor allem in Erkelenz) sind diese Wehrleute ehrenamtlich aktiv und leisten ihren Dienst neben Beruf und Freizeit. Umso mehr lobte der Wehrleiter die gute Kameradschaft, die unter seiner Mannschaft herrscht, ohne die die reibungslose Zusammenarbeit nicht funktionieren würde.

Gleich mehrere Großbrände verlangten den Erkelenzern viel ab, beispielsweise der Lagerhallenbrand an der Neusser Straße im Februar oder auch das Feuer in einer Wohnung am Reifferscheidtsgässchen, das dazu führte, das Teile der Innenstadt am Markt lahmgelegt waren. Wichtig dabei sei stets, so Helmut van der Beek weiter, eine gute Ausstattung wie die persönliche Schutzausrüstung der Wehrleute und besonders auch Fuhrpark, der auch in 2019 modernisiert wurde. Auch im Jahr 2020 wird es Maßnahmen geben, um die Feuerwehr in Erkelenz zeitgemäß zu halten, so geht es unter anderem um den Bau der Atemschutzwerkstatt mit Lager und um den Bau von Gerätehaus und Fahrzeughalle für den Zusammenschluss der Einheiten Kuckum, Keyenberg und Borschemich. Helmut van der Beeks Dank galt seinen Wehrleuten sowie Rat und Verwaltung der Stadt Erkelenz.

INFO Geehrt und ausgezeichnet Ehrenzeichen in Gold Walter Caron (Löscheinheit Golkrath/Matzerath), Uwe Friebe (Gerderath), Heinz-Josef Küppers, Karl-Willi Nellen (Beide Kückhoven/Immerath). Ehrenzeichen in Silber Heinz-Josef Brunen (Hetzerath), Dominik Gaillard (Granterath), Olaf Knorr (Erkelenz).

Bürgermeister Peter Jansen war dieses Mal in der Dienstuniform der Feuerwehr erschienen. Er, aktives Mitglied der Löscheinheit Hetzerath, kombinierte die Uniform mit seiner Bürgermeisterkette – als Zeichen der Wertschätzung seinen Kameraden gegenüber, aber auch, um den Anspruch an sich selbst zu dokumentieren. In diesem Zusammenhang wies Jansen auf die immer größer werdenden Herausforderungen hin, die eine stete Fortbildung mit sich führen. Dies könne er wegen hoher terminlicher Belastung nicht mehr erfüllen, so dass er Helmut van der Beek in die Überstellung in die Unterstützungs- bzw. Ehrenabteilung bat.