Küchenbrand in Erkelenz Feuerwehr rettet Hund aus Wohnhaus

Erkelenz · In Erkelenz stand am Mittwoch die Küche eines Hauses auf der Ludwigstraße in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete einen Hund.

08.11.2023 , 17:45 Uhr

Auf der Ludwigstraße brannte am Mittwoch die Küche eines Hauses. Foto: Tim Schäfer

Bei einem Feuer am Mittwochnachmittag ist ein Wohnhaus auf der Ludwigstraße im Erkelenzer Norden vorübergehend unbewohnbar geworden. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Küche im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte bereits im Vollbrand, berichtete Wehrleiter Helmut van der Beek: „Wir hatten es mit einer massiven Rauchentwicklung zu tun.“ Der Sohn der Familie erwartete die Rettungskräfte bereits vor der Tür. Weitere Personen befanden sich zwar nicht im Haus, allerdings wurde der Familienhund vermisst. Die Feuerwehrleute, die mit mehreren Einheiten vor Ort waren, teilten sich also auf: Ein Trupp kümmerte sich darum, die Flammen zu löschen, was auch relativ schnell gelang. Ein anderer machte sich auf die Suche nach dem Tier. „Wir haben den Hund letztlich weitgehend unverletzt, aber schnupfend im Keller gefunden“, sagte van der Beek. Der Rettungsdienst kümmerte sich darum, das Tier mit Sauerstoff zu versorgen. Bis auf Weiteres kann die Familie nicht mehr in dem Haus leben, das durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurde, und hat sich erst einmal woanders einquartiert. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt 22 Kräfte der hauptamtlichen Wache, der Verwaltungsstaffel sowie von den Einheiten Erkelenz, Venrath, Borschemich-Keyenberg-Kuckum sowie Kückhoven.

(cpas)