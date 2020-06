Feuerwehr : 13 Stunden für zwei Einsätze

In voller Ausdehnung brannte am Montagmorgen eine Garage und ein angrenzender Lagerraum in Oerath. Foto: Feuerwehr Erkelenz/Helmut van der Beek

Erkelenz Mit einer Schlange in Holzweiler und einem Garagenbrand in Oerath waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz am Sonntag und Montag lange Zeit beschäftigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus

Eine Schlange und eine Garage im Vollbrand beschäftigte die Erkelenzer Feuerwehr über mehrere Stunden am Sonntag und Montag. Gegen 13.43 Uhr am Sonntag wurden die Einsatzkräfte nach Holzweiler alarmiert, dort sollte eine Schlange in einer Regenwassersenke gesichtet worden sein. Unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Patrick Pistel, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Erkelenz, wurde das Tier auch tatsächlich von den Wehrleuten gesichtet. Mitarbeiter des Tierparks Brüggen (dort existiert ein Schlangenhaus) wurden an die Einsatzstelle beordert, um die Art genauer zu bestimmen und das Tier fachgerecht einzufangen.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes ließ die Feuerwehr den Kanal stauen und später spülen, sogar mit einer Kamera, die ein Fachbetrieb nach Holzweiler brachte, wurde der Kanal nach der Schlange abgesucht. „Im Ergebnis steht, dass wir die Schlange nicht auffinden konnten. Mehr konnten wir nicht mehr tun“, sagte Wehrleiter Helmut van der Beek. Im Einsatz, der gegen 20.30 Uhr beendet war, waren die Löscheinheiten Holzweiler und Kückhoven sowie der Einsatzführungsdienst.