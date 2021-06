Feuerwehr in Erkelenz im Einsatz : Wagen mit Gastank brennt auf Autobahn

Erkelenz Auf die Autobahn 46 gerufen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Erkelenz. Dort war ein Wagen auf dem Seitenstreifen in Brand geraten.

Ein Auto in Vollbrand fand die Feuerwehr der Stadt Erkelenz am Montag, 31. Mai, am frühen Nachmittag auf der Autobahn A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf vor. Etwa einen Kilometer vor dem Autobahnkreuz Wanlo brannte das Fahrzeug, bei dem es sich um einen Pkw mit Gastank handelte, auf dem Seitenstreifen.