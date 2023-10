Von Erkelenz nach Mönchengladbach Feuerwehr in der Borussia-Welt unterwegs

Zum wiederholten Mal traf sich Linkens so also mit seinen früheren Kameraden, denn Teile des Führungspersonals des Löschzuges I hatten sich erneut zum Stadion am Nordpark aufgemacht. Nicht nur die aktiven Wehrleute wissen: Wer mit Linkens durchs Stadion zieht und hinter die Kulissen der Borussia blicken darf, der kann sich auf unterhaltsame Stunden einstellen, die angereichert sind mit einer Menge Fußball-Fachwissen rund um Borussia.