Feuerwehr-Einsatz in einem Erkelenzer Autohaus : Mit Baggerarbeiten Gasleitung beschädigt

Erkelenz Ein weiteres Mal bekam es die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Erkelenz mit einer beschädigten Gasleitung zu tun. 63 Wehrleute waren vor Ort an einem Autohaus an der Aachener Straße.

Im Verlauf von Erdarbeiten mit einem Bagger auf dem Gelände eines Autohauses an der Aachener Straße in Erkelenz wurde eine Gasleitung beschädigt. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr hatte das Personal des Autohauses den Verkaufsraum und auch die angrenzende Werkstatt geräumt. Im Bereich der betreffenden Baustelle am Autohaus und in angrenzenden Gebäudeteilen stellte die Feuerwehr fest, dass sich schon eine Gaskonzentration angesammelt hatte, welche die Wehrleute mit ständigen Messungen kontrollierten und somit überwachten.