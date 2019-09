Festvormittag für Gerderath und Schwanenberg : Peter Härtling Schule offiziell benannt

Die Grundschüler aus Gerderath und Schwaneberg gehen künftig in die Peter Härtling Schule. Der Schulverbund feierte den neuen Namen im Bürgerhaus von Gerderath. Kinder sangen das neue Schullied, und Schulleiterin Monika Natrup erklärte die Namenswahl. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Jetzt ist es offiziell, mit einem neuen Logo, einem neuen Schullied und neuen Trikots auch nach außen sichtbar gemacht: Der Grundschulverbund aus Gerderath und Schwanenberg heißt Peter Härtling Schule. Das wurde gefeiert.

„Hört hin, schaut her! Peter Härtling Schule sind wir! Hört hin! Schaut her! Wir freu’n uns drüber sehr“ – mit diesen Liedzeilen eröffneten der Grundschulverbund aus Gerderath und Schwanenberg einen Festvormittag, an dem der neue Schulname offiziell eingeführt wurde: Peter Härtling Schule, Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Erkelenz in Gerderath mit einem evangelischen Teilstandort in Schwanenberg.

Schüler, Lehrer, Ehemalige, Freunde und Nachbarn waren ebenso zu dem Fest ins Bürgerhaus von Gerderath gekommen wie Vertreter anderer Schulen, von Kindergärten, Kirche, Politik und Stadtverwaltung. „Stolz und glücklich möchten wir unseren neuen Schulnamen verkünden“, sagte Schulleiterin Monika Natrup eingangs, und es schloss sich eine Stunde an, in welcher Schüler und Lehrer erklärten, weshalb die Einrichtung künftig den Namen „Peter Härtling Schule“ tragen möchte.

Info Mehr als nur ein neuer Schulname Neues Schullogo Lehrerin Pia Schaffrath hat für die Peter Härtling Schule das neue Schullogo entworfen. Die Wappen von Gerderath und Schwanenberg sowie viele unterschiedliche Kinder sind darauf zu sehen. Neue Schultrikots In weiß-grünen Trikots werden künftig die Fußballer der Peter Härtling Schule auflaufen können. Ein Sponsor schenkte sie der Schule zum Namensfest. Ein anderer finanzierte apfelgrüne T-Shirts, die für andere Sportarten eingesetzt werden sollen, in denen die Schule in Wettkämpfen gegen andere antritt. Viele Geschenke Der Offene Ganztag aus Schwanenberg bastelte für jeden Schulstandort eine Kollage über Peter Härtling. Texte und Fotos sollen zum Schauen und Lesen einladen. Aufgehängt werden sollen die Kollagen in beiden Schuleingängen. Dasselbe gilt für ein Mobile über die Bücher von Peter Härtling, das vom Offenen Ganztag aus Gerderath gestaltet wurde.

Härtling gehört zu den bekanntesten deutschen Autoren von Kinder- und Jugendbüchern. Er lebte von 1933 bis 201 und verstarb in der Nähe von Rüsselsheim am Main. Szenisch setzte die Klasse 3a ein Gedicht Härtlings um und formulierte als Fazit, dass der Autor für Menschlichkeit stehe. Dies sei ein Grund gewesen, „weshalb wir Peter Härtling zum Namen unserer Schule gewählt haben“, erklärte Monika Natrup. Die Klasse 4a stellte drei von Härtlings Büchern vor und schilderte, wie der Autor darin für Kinder das Leben und dessen Probleme verständlich gemacht habe. Und Sonja Braun textete das neue Schullied, in dem bekannte Werke von Peter Härtling besungen werden. „Er nimmt Kinder ernst, immer wieder kann man aber auch lachen“, fasste Schulleiterin Natrup das Gesamtwerk des Autors zusammen. So wolle es die Grundschule auch mit ihren Kindern halten.

Als in Gerderath und Schwanenberg der Wunsch gereift war, den noch jungen Schulverbund in einem gemeinsamen Namen zu dokumentieren, galt es, die Zustimmung des Schulträgers, der Politik und vor allem der Familie von Peter Härtling einzuholen. Natrup suchte im Telefonbuch nach Ort und Namen, wurde fündig, rief an und fand sogleich die richtige Ansprechpartnerin: „Frau Härtling freute sich sehr und nannte die Namensgebung einer Schule besser als jeden Buchpreis.“ Gerne habe Familie Härtling ihr Einverständnis gegeben, berichtete Monika Natrup der Festgemeinde und verlas ein Grußwort von Mechthild Härtling, in dem sie darauf hinwies, wie wichtig es ihrem verstorbenen Ehemann gewesen sei, „dass Kinder und Erwachsene sich auf Augenhöhe begegnen“. Sie wünsche sich, ergänzte Schulleiterin Monika Natrup, „dass wir es schaffen, Peter Härtling alle Ehre zu machen“.