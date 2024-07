Mit dutzenden Kindern Ferienspiele wieder ein voller Erfolg

Kein Wunder also, dass die Teilnehmer so gerne wiederkommen. Caspar, der zu den „Feuerdrachen“ gehört und seine zweiten Sommerferien auf Haus Hohenbusch verbringt, fand den Besuch im Freizeitpark „Irrland“ in Kevelaer besonders cool, auch dieser ist Tradition. Genau wie die Übernachtung am Donnerstagabend. Doch bevor es in die Zelte geht, wird nochmal so einiges an Programm angeboten: Ob Kinderdisco, Nachtwanderung oder Spieleabend – hier ist für jeden etwas dabei. Manche Kinder trauen sich noch nicht, woanders zu übernachten, was bei einer Altersspanne zwischen sechs und zwölf auch überhaupt nichts Ungewöhnliches ist. Umso schöner ist es natürlich, wenn sie über sich hinauswachsen und es doch schaffen. Denn die Ferienspiele sind für sie eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung, sie lernen nicht nur neue Freunde kennen, sondern entdecken auch neue Talente und trauen sich neue Dinge.