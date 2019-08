Ferienspiele an Haus Hohenbusch : 120 Kinder werden zu Superhelden

Erkelenz 120 Kinder und 22 Gruppenleiter erweckten bei den Ferienspielen der Stadt Erkelenz eine Woche lang Superhelden zum Leben.

In allen Räumen ist Leben. Superhelden können für Kinder ganz unterschiedlich sein. Eine Gruppe entwirft Micky-Maus-Haarreifen. Andere gestalten Bonbonieren aus Gläsern und Blumentöpfen, die später aussehen wie Batman oder Donald Duck. Täglich erleben die Kinder zwei Phasen, in denen sie in ihren Gruppen aktiv sind. Dazwischen gibt es ein gemeinsames Mittagessen unter dem Dach der sanierten Scheune an Haus Hohenbusch und packt das Spielmobil der Stadt seine Geräte, die Hüpfburg und eine Slackline aus. Eltern haben keinen Zutritt an Haus Hohenbusch. Lächelnd spricht Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke von einer „Elternfreien Zone“, die den Kindern gegeben werde. Für Donnerstagnachmittag war die einzige Zeit eingeplant, in der Mütter und Väter Zutritt gewährt werden sollte. Weil die Kinder in der letzten Nacht der Ferienspiele auf der Wiese hinter dem Herrenhaus zelten durften, konnten die Eltern die Zelte bringen und beim Aufbauen helfen.