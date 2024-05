Rappelvoller Franziskanerplatz Erkelenz feiert in den Mai

Die Erkelenzer haben am Dienstagabend den Start in den Mai gefeiert. Besonders in der Innenstadt auf dem neuen Franziskanerplatz wurde es voll. Dort stellt die Funkengarde der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft traditionell den Maibaum auf, in den vergangenen beiden Jahren musste sie wegen des Umbaus auf den Johannismarkt umziehen. Funkengardenkommandant Marcel Pangels staunte: „Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Leute mit uns unsere Rückkehr auf den Franziskanerplatz feiern würden.“ Der Platz war rappelvoll – und scheint sich schnell zum neuen Lieblingsort der Erkelenzer zu entwickeln. Pangels bedankte sich bei allen, die mitgefeiert haben. Für Musik hatte wie gewohnt Just is mit Frontleuten Reiner „Jenno“ Jennißen und Charlotte Neumann gesorgt.