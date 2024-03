Vorfall in Erkelenz Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

(RP) Erneut ist es einem Betrüger gelungen, sich unter falschem Vorwand Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen und Beute zu machen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte es am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Tür einer Seniorin in Erkelenz. Ein Unbekannter gab sich als MItarbeiter der Wasserwerke aus und zeigte der Frau eine Art Mitarbeiterausweis vor. Der Unbekannte forderte die ältere Frau daraufhin auf, den Wasserhahn der Badewanne dauerhaft zu betätigen, bis sie braunes Wasser sehen könne. Währenddessen durchsuchte der angebliche Wasserwerksmitarbeiter offenbar die Räumlichkeiten der Wohnung und erbeutete Schmuck und Bargeld. Der Dieb war etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet.