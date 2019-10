Nach Reiseanbieter-Pleite vor den Herbstferien : Ein Happy End in der Krise

Doris Fünfstück (r.) wurde bei Dagmar Recker im RTD Reisebüro gut beraten und kann ihre Reise nahezu wie geplant durchführen. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Der insolvente Reiseveranstalter Thomas Cook hat alle Reisen bis zum Jahresende abgesagt. Dagmar Recker leitet ein Reisebüro am Erkelenzer Markt und musste, wie Reisebüroleiterin Maria Erich aus Wegberg, die betroffenen Kunden informieren. In der Krise gab es aber zumindest auch ein Happy End zu feiern.

Am 23. September erfährt Doris Fünfstück über Facebook von der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook. Wenig später klingelt ihr Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldet sich das Erkelenzer RTD Reisebüro und teilt der Rentnerin mit, was sie zu diesem Zeitpunkt bereits befürchtet hat. Ihre für den Dezember geplante und vor allem mit 250 Euro angezahlte Türkeireise, die sie über die Thomas-Cook-Tochtergesellschaft Öger Tours im Juni gebucht hat, wird aufgrund der Insolvenz des Unternehmens voraussichtlich nicht stattfinden können. „Die Enttäuschung war natürlich riesig, und ich war am Boden zerstört“, erinnert sich Fünfstück an den Moment des Telefonats. Ob sie ihre lang ersehnte Reise nach Gündogdu – ein kleines, am Meer gelegenes Dorf nahe des Ferienortes Side – antreten kann oder ob sie zumindest das angezahlte Geld wiederbekommen wird, ist zu diesem Zeitpunkt völlig unklar.

Wie Doris Fünfstück ging es in den letzten Tagen unzähligen Betroffenden, die in diesem Jahr noch über den Veranstalter Thomas Cook oder eine Tochtergesellschaft verreisen wollten. Zunächst waren alle Buchungen für den Oktober – ausgerechnet im Monat der Herbstferien – abgesagt worden. Am Mittwoch teilte das Unternehmen dann mit, dass auch alle Reisen im November und Dezember nicht angetreten werden können. Informiert wurden die Kunden von ihrem jeweiligen Reisebüro. Eine mehr als unangenehme Aufgabe, weiß Dagmar Recker, seit über 30 Jahren Inhaberin des RTD Reisebüro am Erkelenzer Markt.

Info Thomas Cook sagt für 2019 alle Reisen ab Betroffene Das gilt für alle Reisenden, die ihren Urlaub über Thomas Cook Neckermann, Öger Tours, Bucher Reisen und Air Marin gebucht haben Rückzahlung Bei dem für die Zurich Versicherung in Deutschlanf beauftragten Dienstleister KAERA können Ansprüche angemeldet werden. Alternative Unter dem Motto „Tui hilft“ bietet der Veranstalter eine Neubuchung ohne Anzahlung an.

„Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich aus den Nachrichten von der Insolvenz erfuhr. Im Reisebüro stand das Telefon dann nicht mehr still, und auch das Mailpostfach war sofort voll“, erklärt Recker. „Das waren extrem harte Tage. Thomas Cook ist unser zweitstärkster Partner, und wir mussten dementsprechend viele Kunden trösten, standen ihnen aber natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite.“

Die meisten Kunden reagierten verständnisvoll und waren dankbar, dass sich das Reisebüro so intensiv um alle Betroffenen kümmerte. Das weiß Doris Fünfstück zu schätzen. „Da spreche ich gerne ein großes Lob aus. Wie gut mich das Reisebüro von Dagmar Recker in dieser Situation betreut hat, war ausgezeichnet.“ Wie bei allen anderen Reisenden wird die Rentnerin sofort informiert, dass man über die Zuricher Versicherung möglicherweise Chancen auf eine Entschädigung der bislang getätigten Zahlungen haben könnte und wie man diese geltend machen kann. Damit aber nicht genug: „Das Reisebüro konnte mir den gleichen Urlaub kurzfristig auch über TUI anbieten. Da hab ich mich natürlich wahnsinnig gefreut und kann mich gar nicht oft genug bedanken“, erklärt Doris Fünfstück, die in zwei Monaten nun doch an ihren Lieblingsurlaubsort vereisen kann, strahlend.