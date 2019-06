Exhibitionist in Erkelenz : Mann entblößt sich vor spielenden Kindern

Exhibitionist in Erkelenz

Erkelenz Ein Exhibitionist hat sich am Sonntag nackt vor spielenden Kindern gezeigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Fall.

Kinder spielten am Sonntag auf einem Spielplatz an der Tenholter Straße, als sie einen ihnen unbekannten Mann sahen, der sich vor ihnen entblößt hatte. Laut Polizeibericht war er nicht nur nackt, sondern manipulierte offensichtlich auch an seinem Geschlechtsteil.