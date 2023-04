Veranstaltung in Erkelenz Auf der Suche nach dem Glück

Das Glück können Menschen an den unwahrscheinlichsten Plätzen und in den alltäglichsten Situationen finden. Der Ort, an dem sie aber möglichst nicht danach suchen sollen, ist die Zukunft. Das zumindest ist die Botschaft von Christof Jauernig. „Ich habe lange in einem schnelllebigen, hochtaktigem Job gearbeitet, der mich nicht glücklich gemacht hat. Ich habe immer gedacht, wenn ich lange genug durchhalte, wird sich die Zufriedenheit in Zukunft schon einstellen. Doch das ist nicht passiert“, sagt der 49-Jährige, der in Frankfurt am Main als Analyst in einer Unternehmensberatung gearbeitet hat. Kurzerhand hat er 2015 gekündigt, um für ein halbes Jahr durch Asien zu reisen – im Nachhinein die goldrichtige Entscheidung.