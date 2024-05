Treffpunkt in Erkelenz Erzählcafé wird immer beliebter

„Gut, wieder hier zu sein": Mit Hannes Waders Lied in leicht abgewandelter Form eröffnen Organisatoren und Besucher des Erkelenzer Erzählcafés die monatliche Veranstaltung im evangelischen Gemeindezentrum. Und der Treffpunkt für ältere Menschen wird immer beliebter: Was einmal ganz klein angefangen hat, entwickelte sich im Laufe der vergangenen Jahre zu einem echten Selbstläufer. „Die meisten Teilnehmer sind Stammgäste", merkt Elke Wergers an. Zusammen mit Sibylle Arndt und Rainer Kleinjohann gehört die Erkelenzerin zum siebenköpfigen Vorbereitungsteam des Erzählcafés, das innerhalb der Senioreninitiative Erkelenz, kurz S.I.E., aus der Taufe gehoben wurde.