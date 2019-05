Erkelenz mit Jahresüberschuss von 6,6 Millionen Euro : Außergewöhnliches Plus im Stadthaushalt

Erkelenz Erkelenz erwartet für das Vorjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 6,6 Millionen Euro. Die Stadttöchter steuern weitere Millionen bei. Jetzt ist die Politik gefragt: Wie soll Erkelenz mit dem Spielraum umgehen?

Finanziell ist das Vorjahr für Erkelenz so gut gelaufen wie nie. Von einem „außergewöhnlichen Ergebnis“ spricht Kämmerer Norbert Schmitz. Steigende Einnahmen. Sinkende Aufwendungen. Einfach alles hat gepasst. Und das so gut wie ohne Einmaleffekt, weil zum Beispiel ein Unternehmen eine hohe Steuersumme nachzahlen musste. „Wir haben einen Jahresüberschuss in Höhe von 6,6 Millionen Euro verbucht“, erklärte Norbert Schmitz am Donnerstagabend und leitete dem Hauptausschuss den Entwurf des Jahresabschlusses für 2018 zu, damit dieser geprüft werden kann.

Das Geld soll sinnvoll genutzt werden. Für die Bürger. Und für die nächsten Jahre, in denen bundesweit erkennbar mit schlechteren Zahlen zu rechnen ist. Deshalb bat Norbert Schmitz: „Stadtrat und Politik sollten in den Dialog darüber eintreten, wie wir mit diesen Spielräumen umgehen.“ Er lud die Politiker für Juni zu einer Arbeitsgruppe ein, um darüber zu sprechen.

Tatsächlich dürfte das Jahresergebnis der Stadt Erkelenz 2018 sogar noch besser ausfallen. Für die Gesamtbilanz werden auch die Töchter – Kultur GmbH, Abwasserbetrieb und Grundstücksagentur GEE – hinzugerechnet. Zwei der drei Betriebe haben ihre testierten Jahresergebnisse bereits veröffentlicht. Auch wenn die Kultur GmbH noch aussteht, so tragen die anderen bereits ein zusätzliches Plus in Höhe von knapp zweieinhalb Millionen Euro bei.

Geplant hatte Kämmerer Schmitz für 2018 für die Mutter, die Stadt Erkelenz, mit einem Plus im niedrigen sechsstelligen Bereich. Geworden sind es 6,6 Millionen Euro. Das bedarf der Erklärung, sagte der Erkelenzer Kämmerer im Hauptausschuss und ging ins Detail: Die Einkommenssteuer sei noch einmal um 800.000 Euro gestiegen, Grundsteuer B und die Vergnügungssteuer hätten sich ebenfalls positiv entwickelt. Lediglich die Gewerbesteuer sei leicht schlechter als erwartet ausgefallen. Zudem habe Erkelenz Grund und Boden veräußern können, wurden Pensionsrückstellungen aufgelöst und sei es möglich gewesen, Instandhaltungsrückstellungen im Baubereich aufzulösen. Auf der anderen Seite seien auch die Ausgaben gesunken, zum Beispiel, weil weniger Asylbewerber zu versorgen waren oder die Kreisumlage niedriger ausfiel.