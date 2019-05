Premiere für den Kreis Heinsberg : Erstes jugendpolitisches Forum thematisiert die Europawahl

Erkelenz Mitglieder der Nachwuchsorganisationen von CDU, FDP, Grünen und SPD haben in Erkelenz diskutiert und gemeinsam zur Teilnahme an der Europawahl aufgerufen.

In der Debatte wurden die Themen europäische Bildungsarbeit, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Klimapolitik sowie europäisches Arbeitsrecht zunächst von den Kreisvorsitzenden vorgestellt und anschließend diskutiert. Im Mittelpunkt stand dabei ein klares Bekenntnis zur europäischen Idee und zur EU, teilen vier Kreisverbände in einer Presseerklärung mit. Beendet wurde die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Wahlaufruf an die Jugend, das Schlusswort von Julius Terberger (Kreisvorsitzender Junge Liberale) knüpfte an seine Rede zur Eröffnung an, in der er die Wahlbeteiligung der Jugend beim Brexit-Referendum thematisiert hatte.