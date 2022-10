Neu in Erkelenz : Erstes Ehrenamtsfest für die Jugend

Neu in Erkelenz

Erkelenz Als Dankeschön für ihren ehrenamtlichen Einsatz lädt die Stadt Erkelenz am kommenden Freitag, 21. Oktober, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren zum Ehrenamtsfest in den Immerather Kaisersaal, Rurstraße, ein.

Angesprochen sind alle, die in ihren Vereinen oder Organisationen zuletzt mindestens 80 Stunden pro Jahr ehrenamtlich tätig waren. Das Fest für die jungen Ehrenamtler findet zum ersten Mal statt und wird vom Jugendamt der Stadt Erkelenz mit den Trägern der offenen Jugendarbeit organisiert, um sich bei jungen Menschen zu bedanken, die sich in ihrer Freizeit zum Beispiel für Schule, Jugendarbeit, Sport, Umwelt, Kultur und Soziales ehrenamtlich engagieren.

Angeboten werden Essen, Getränke, ein kleines Präsent und ein Auftritt der Band Tie Rex aus Erkelenz, wobei der Austausch untereinander auch nicht zu kurz kommen sollte. Einladungen wurden in erster Linie über betreffende Vereine ausgesprochen, Anmeldungen sind aber noch per E-Mail an kerstin.steegmann@erkelenz.de möglich.