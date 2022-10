Oliver Kanneberg kündigt an : Erster Kuckumer will Haus zurückkaufen

Familie Kanneberg beim Abschied aus ihrem Haus in Kuckum im Jahr 2018. Foto: Kanneberg

Erkelenz Oliver Kanneberg will mit seiner Familie schon länger zurück in das Braunkohledorf am Tagebau Garzweiler II. Bislang ein aussichtsloses Unterfangen – doch jetzt macht eine Textpassage in der Regierungserklärung zum Kohleausstieg Hoffnung.