Erkelenzer Autoren laden ein : Erste Walpurgisnacht-Lesung auf dem alten Friedhof

Helmut Wichlatz (l.), Kurt Lehmkuhl und René Wagner (r.) laden zur ersten Walpurgisnachtlesung. Foto: Lehmkuhl

Erkelenz Was es mit der Walpurgisnacht und dem vermeintlich dazugehörenden Hexenbesen auf sich hat, darüber gibt es viele unterschiedliche Auffassungen. Einig sind sich eigentlich alle nur darin, dass es sich um die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai handelt.

Wird das Namensfest der Heiligen Walburga feiert? Fliegen Hexen auf ihren Besen durch die Lüfte? Sind die Hexen gar keine Hexen, sondern Frauen, die mit ihrem Besen ihre Umgebung reinigen? Oder kommt in der Nacht das reinigende Fegefeuer, das den Winter vertreibt und dem Frühjahr die Freiheit gibt?

Fragen über Fragen. Ob es darauf Antworten gibt bei der ersten Walpurgisnacht-Lesung in Erkelenz, bleibt abzuwarten. „Wir haben jedenfalls ein ungewöhnliches Programm zusammengestellt, das ein wenig Mystik, Grusel und weitere Spannungselemente beinhaltet“, verrät Vorleser und Hörbuchsprecher René Wagner. Er ist neben Helmut Wichlatz und Kurt Lehmkuhl Organisator und Akteur bei der Walpurgisnacht-Premiere am Samstag, 30. April, ab 20.30 Uhr auf dem Alten Friedhof an der Brückstraße.

Lesung abends auf dem alten Friedhof? Kommt einem bekannt vor. Schließlich findet keine zwei Monate später, am 24. Juni, die mittlerweile achte Mittsommernachtslesung auf dem Friedhof statt. „Die Walpurgisnacht und die Mittsommernacht haben nichts miteinander zu tun“, erklärt Helmut Wichlatz. „Die längste Nacht des Jahres beflügelt die Fantasie und das Verlangen nach Märchenhaftem gleichermaßen.“ Die Faszination der Walpurgisnacht hingegen entspringe dem alten Volksglauben an Hexen, Dämonen und dunkle Riten. Spätestens mit Goethes Faust fand das Bild vom Hexensabbat auch Einzug in die Literatur. Warum also keine teuflisch guten Texte an passendem Ort?

Eines haben beide Lesungen gemeinsam, worauf der Dritte im Bunde, Kurt Lehmkuhl, hinweist: „Sitzgelegenheiten, wärmende Decken und Verpflegung sind auch zur Walpurgisnacht mitzubringen.“ Schmunzelnd fügt er hinzu: „Das gilt auch für Besucher, die auf einem Besen angeflogen kommen.“ Genauso wie bisher gelte auch, dass bei richtig schlechtem Wetter oder bei neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie eine Absage nötig sei. „Wir hoffen aber natürlich darauf, dass die Voraussetzungen stimmen werden, und freuen uns sehr auf einen gelungenen Abend“.

Was genau die Besucher auf einer Wiese im städtischen Park erwartet, bleibt ein Geheimnis. Wer den vorgetragenen Texten lauschen will und bereit ist, Überraschungen zu erleben, kann sich Eintrittskarten zum Preis von je 10 Euro im Vorverkauf in den Buchhandlungen Viehausen und Wild sichern. Dem Rahmen und Raum angemessen, wird es nur eine begrenzte Zahl von Eintrittskarten geben.

Ein Tipp für Interessierte, die mehr über den ungewöhnlichen Lesungsort wissen wollen: Ausführliche Informationen über den Alten Friedhof an der Brückstraße gibt es auf der Internetseite des Heimatvereins der Erkelenzer Lande: www.heimatverein-erkelenz.de. Eine Dokumentation der Ergebnisse aus über 15 Jahren Forschung kann dort kostenlos als E-Book heruntergeladen werden.

(RP)