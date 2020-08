Staatsschutz ermittelt in Erkelenz : Angriff auf zwei junge Männer

Staatsschutz ermittelt in Erkelenz

Zwei junge Männer afrikanischer Herkunft wurden in Erkelenz angegriffen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erkelenz Zwei Erkelenzer wurden am Donnerstagabend festgenommen, nachdem sie zwei afrikanische Männer leicht verletzt und beschimpft hatten. Jetzt ermittelt der Aachener Staatsschutz.

Mehrere Personen griffen am Donnerstagabend, 6. August, gegen 18.30 Uhr, am Konrad-Adenauer-Platz zwei junge Männer afrikanischer Herkunft an. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei bedrängten die bislang unbekannte Tatverdächtigen aus einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe die beiden Geschädigten und beleidigten sie mit fremdenfeindlichen Begriffen.