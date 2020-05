Nachruf : Erkelenzer Karnevalisten trauern um „Hacki“ Eichler

Erkelenz Als Hoppeditz und gebohrene Frohnatur machte sich Hartmut Eichler in der Stadt einen Namen. Noch im vergangenen Jahr präsentierte er bei der Prinzenproklamation sein Markenzeichen, den Spagat.

Vor allem als Hoppeditz hat sich Eichler, die geborene Frohnatur, von 1995 bis 2006 einen Namen gemacht. Seine besondere Spezialität dabei war sein Spagat, den er übrigens noch zur Prinzenproklamation 2019 auf der Bühne präsentierte. 1999 stand er selbst als stolzer Prinz Karneval auf der blau-weißen Bühne der EKG, begleitet von seiner Ehefrau und Prinzessin Ophelia. „Hacki“ beteiligte sich in seiner Zeit bei der EKG an vielen Stellen, als Prinzengardist, Minister, Elferratspräsident, Vorstandsmitglied der Gesellschaft, Senator oder Zugleiter unterstützte er das närrische Brauchtum in Erkelenz. Für seine vielfältigen Verdienste um den Erkelenzer Karneval wurde er mit dem Verdienstorden der Gesellschaft ausgezeichnet.