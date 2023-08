Premiere in Erkelenz Erka-Tag präsentiert sich als große Leistungsschau

Erkelenz · Die Premiere darf wohl als gelungen bezeichnet werden. Vereine, Verbände, Organisationen und mehr zeigten in und an der Erkelenzer Stadthalle, was in der Stadt alles möglich ist. Bürgermeister Stephan Muckel wurde höchstpersönlich zum Teil des Programms.

22.08.2023, 05:10 Uhr

Zum Mitmachen animierten auch Thomas Esser, Sportlehrer am Cornelius-Burgh-Gymnasium, und seine Schüler. Foto: Ruth Klapproth

Von Daniela Giess