Nach Störung Erka-Bad hat am Dienstag wieder geöffnet

Die Öffnungszeiten des Schwimmbads in dieser Woche sind allerdings eingeschränkt. Grund dafür ist der Intensiv-Schwimmkurs „Mathe schützt nicht vor Ertrinken“: Viele Erkelenzer Grundschulkinder nutzen den Kurs traditionell in den Wochen vor und nach den Osterferien, um das Schwimmen zu lernen. Die Kinder der ersten Schulklasse sind in dieser Woche in Erkelenz und in der Schwimmhalle Gerderath von 8 bis 13 Uhr im Wasser, in dieser Zeit sind die Bäder für den regulären Betrieb gesperrt, nur davor oder danach kann geschwommen werden.