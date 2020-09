Erfolgreicher Telefonbetrug in Erkelenz : Falscher Polizist erbeutet hohe Geldsumme

Erfolgreicher Telefonbetrug in Erkelenz

Erkelenz Eine 62-jährige Frau aus Erkelenz wurde Opfer eines Telefonbetruges. Sie hob eine größere Menge Bargeld von ihren Konten ab und übergab sie an einen „Mitarbeiter des Hauptkommissars“. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt sein, berichtet die Polizei.

Opfer einer Telefonbetrugsmasche wurde eine 62-jährige Frau aus Erkelenz am Sonntag, 6. September, gegen 23 Uhr. Ein angeblicher Polizist, so berichtet es die Polizei, suggerierte der Frau, dass Täter festgenommen wurden, die eine Liste mit möglichen weiteren Opfern bei sich hatten.

Morgens rief der Anrufer vom Vorabend erneut an und gab Anweisungen, wie sie sich weiter verhalten sollte, da angeblich in der Bank eine eingeschleuste Praktikantin sei, die ihr Geld ins Ausland transferieren wollte. Die 62-Jährige hob eine größere Bargeldsumme von ihren Konten ab und vereinbarte eine Übergabe, wobei sie ein Kennwort nennen sollte. Bei der Übergabe erschien ein sogenannter Mitarbeiter des angeblichen Hauptkommissars und sagte das vereinbarte Kennwort, so dass die 62-Jährige keinen Verdacht schöpfte. Nach der Übergabe wurde sie erneut angerufen, um nochmals Geld zu holen.