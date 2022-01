Unternehmen aus Erkelenz : Erfolg für Esser bei Einsatz für Tierwohl

Erkelenzer Land Wurstspezialitäten Esser aus Erkelenz-Lövenich bei Innovationswettbewerb erfolgreich. Prominente Gratulationen kommen von Ranga Yogeshwar.

Ranga Yogeshwar hat der Metzgerei Wurstspezialitäten Esser aus Erkelenz zu ihrem Erfolg beim Innovationswettbewerb Top 100 mit einem persönlichen Video gratuliert. Zusätzlich würdigte der Wissenschaftsjournalist die Leistungen der diesjährigen Top 100-Unternehmen. Yogeshwar begleitet als Mentor den Innovationswettbewerb. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckteEsser mit dem Innovationserfolg seines regionalen Programms „#tierwohlweitergedacht“, welches mehr Tierwohl ermöglicht als vorhandene Tierwohl-Siegel. Was ist für eine Metzgerei ein Innovationserfolg? Zunächst beste Qualität: gereiftes Schweinefleisch von artgerecht gehaltenen Duroc-Schweinen, das keine Antibiotika enthält und das schmeckt.

„Wir wollen eine hochwertige Alternative zu billigem Discounterfleisch bieten und es möglich machen, mit gutem Gewissen Fleisch zu essen. Deshalb haben wir unsere Metzgerei auf die Verarbeitung von Strohschweinen aus unserer Region umgestellt“, so Metzgermeister Max Esser. Mit der innovativen Kampagne #tierwohlweitergedacht beweist Esser nicht nur, dass regionales Tierwohl bereits heute für alle Unternehmen möglich ist, sondern deckt mit der „Frag mal nach …“-Kampagne auch auf, wie sich Tierwohl hinter den Siegeln unterscheidet und was Verbraucher bei vermeintlichen Tierwohl-Versprechen der Konzerne hinterfragen sollten.

Max Esser, der vor dem Einstieg in die Familienmetzgerei als Entwicklungshelfer für Bio- und Fairtrade-Zertifizierungen in Afrika tätig war und dessen Tierhaltung für den deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert wurde, sagt: „Artgerecht gehaltenes Fleisch im Handel ist selten aus der Region, vor allem Bio-Fleisch stammt oft aus dem Ausland oder Fleisch mit einem Tierwohlsiegel stammt oft aus den größten Schlachthöfen Europas. Der Kunde sollte die Siegel hinterfragen. Es ist verrückt, wie wenig diese garantieren und wie viel mehr regionale Metzger bieten, die von diesen Siegeln meist ausgeschlossen werden.“

Die Innovation bei Esser ist, dass dort Tierwohl nachhaltig gestaltet wird. So kooperierte das Unternehmen erst mit einem regionalen Forschungshof, in dem verschiedene artgerechte Strohhaltungssysteme auf ihren positiven Einfluss auf das Tier hin geprüft wurden und entwickelte über 30 verschiedene Tierwohl- und bis zu 50 Nachhaltigkeitsfaktoren. Das Tierwohlsiegel des Handels wirbt mit nur vier Tierwohlfaktoren. Dann startete Esser mit der Vermarktung der Duroc-Schweine in kleinem Maßstab, um die Haltung zu überprüfen und skalierte dann erst hoch. „Inzwischen verarbeiten wir ausschließlich Strohschweine aus der Region und geben unsere Erfahrungen an Metzgerkollegen und Handelskonzerne weiter. Wir wollen, dass irgendwann alle, auch die Konzerne, unser Tierwohl liefern können. Wir unterscheiden uns weiter durch handwerkliche Qualität und Produktion“, erläutert Esser. Diese Qualität wird immer wieder in Wettbewerben überprüft, so wurde Esser 2020 für Deutschlands beste Fleischwurst und sogar die beste Blutwurst der Welt ausgezeichnet.